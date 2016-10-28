Из-за угроз Потап и Настя отменили концерт во Львове

Украинский дуэт Потап и Настя отменил концерт во Львове 29 октября, информирует replyua.net со ссылкой на КП. В издании отметили, что музыканты были вынуждены отменить выступление из-за угроз в свой адрес, хотя на концерт было продано около 95 процентов билетов, и публика у украинского дуэта совершенно разная – на их концерты ходят семьи с детьми, молодежь, люди среднего возраста.
По словам Романа Здреныка, директора Львовского цирка, где должен был пройти концерт, продажу билетов пришлось остановить, и оставалось все сто контрамарок, и можно представить, как огорчены фанаты Потапа и Насти, но ничего поделать уже нельзя. Здренык подчеркнул, что Украина – свободная страна, но из-за десятка молодчиков в балаклавах артисты вынуждены отменять выступления, и, судя по всему, знаменитую фразу о том, что Львов является открытым городом, можно смело забыть.
Напомним, что несколькими днями ранее активисты заявили, что Насте и Потапу во Львове рады не будут, а также пообещали устроить встречу, которую артисты никогда не забудут. Ранее в Хмельницком музыкантов встретили куриными яйцами, файерами и свиной кровью.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter