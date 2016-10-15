Во Львове прошел праздник шоколада

Громадьске. Львов сообщает о том, что сегодня, 15 октября, жители Львова смогли принять участие в самом вкусном мероприятии – Национальном празднике шоколада, информирует replyua.net.
Особенностью мероприятия, проходящего в этом году, стали три символа - огромная коробка конфет, мельница высотой пять метров, а также длинная шоколадная колея. Все гости праздника были приглашены на мастер-классы от кондитеров и профессиональных шоколатье, и во время таких классов жители Львова могли попробовать себя в «шоколадном искусстве» - изготовить различные фигурки. Несколько часов самые известные мастера работали над созданием различных шедевров из шоколада – они изготавливали фигурки национальных героев. Праздник сегодня не закончился, и уже завтра состоится презентация шоколадных фигурок.
Сегодня на мероприятие пришли десятки детей, для которых организаторы приготовили много интересного – на территории фестиваля для детей создали импровизированное Шоколадное королевство, а также весь день для маленьких гостей работала сказочная кондитерская, где мастера готовили различные сладости. Сегодня праздник шоколада во Львове устраивался уже одиннадцатый год подряд.
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