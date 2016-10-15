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Во Львове прошел праздник шоколада

Во Львове прошел праздник шоколада
Громадьске. Львов сообщает о том, что сегодня, 15 октября, жители Львова смогли принять участие в самом вкусном мероприятии – Национальном празднике шоколада, информирует replyua.net.

Особенностью мероприятия, проходящего в этом году, стали три символа - огромная коробка конфет, мельница высотой пять метров, а также длинная шоколадная колея. Все гости праздника были приглашены на мастер-классы от кондитеров и профессиональных шоколатье, и во время таких классов жители Львова могли попробовать себя в «шоколадном искусстве» - изготовить различные фигурки. Несколько часов самые известные мастера работали над созданием различных шедевров из шоколада – они изготавливали фигурки национальных героев. Праздник сегодня не закончился, и уже завтра состоится презентация шоколадных фигурок.

Сегодня на мероприятие пришли десятки детей, для которых организаторы приготовили много интересного – на территории фестиваля для детей создали импровизированное Шоколадное королевство, а также весь день для маленьких гостей работала сказочная кондитерская, где мастера готовили различные сладости. Сегодня праздник шоколада во Львове устраивался уже одиннадцатый год подряд.

Во Львове прошел праздник шоколада
Во Львове прошел праздник шоколада
Во Львове прошел праздник шоколада

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