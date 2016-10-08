На Львовщине начала работу мощная ветроэлектростанция

Новую ветроэлектростанцию «Старый Самбор 1» 7 октября, в пятницу, запустили во Львовской области. Как передает replyua.net со ссылкой на Громадське ТВ, была запущена вторая очередь самой мощной на западе Украины ветроэлектростанции. В сообщении говорится о том, что общая мощность станции «Старый Самбор 1» будет достигать 13,2 МВт.
Ежегодно станция будет производить до 36 миллионов кВт/ч. По словам руководства ветроэлектростанции, такого объема электроэнергии хватит для того, чтобы электричество получали все объекты Старосамборского района. Этот крупнейший проект обошелся в 20,5 миллионов евро, и он реализуется совместно с ЕБРР – Европейским банком реконструкции и развития. Нужно отметить, что в прошлом году в странах Европы было введено в эксплуатацию рекордное количество ветроэлектростанций, которые становятся очень популярными.
Теперь ветроэнергетика стала третьим по величине источником производства электричества в Евросоюзе. В прошлом году больше всего ветроэлектростанций было запущено в Германии – их количество увеличилось почти на 50 процентов. На втором месте находится Польша, а тройку лидеров замкнули Великобритания и Франция.
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