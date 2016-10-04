Львов накрыло мощным ливнем, синоптики прогнозируют снегопад

Львовская область оказалась во власти мощного циклона – во многих населенных пунктах прошел мощный ливень, а также сильно похолодало.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание, снегопад и налипание мокрого снега. Дождливая погода, по прогнозам Гидрометцентра, продлится во Львове еще минимум сутки, а потом начнется снегопад. Ситуацию осложняет еще и то, что все улицы города затоплены, и в случае резкого похолодания возможен гололед, однако коммунальные службы Львова оказались абсолютно не подготовлены к такой погоде. Вместе с дождевой водой сегодня по улицам города плывет и мусор, с которым власти Львова не могут справиться несколько месяцев.
Во Львовском центре гидрометеорологии сегодня сообщили, что в период с 4 по 6 октября область накроют осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах ожидается усиление ветра и гололед. В горной местности может образоваться снежный покров, на дорогах будет очень скользко. В четверг во Львовской области ночью до 1 градуса тепла, днем всего от 3 до 6 градусов со знаком плюс.
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