В пресс-службе 24 бригады сообщают о том, что во Львовской области, на Яворивском полигоне произошел взрыв, в результате чего трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. По информации replyua.net, стало известно о том, что военные нарушили правила безопасности.
Взрыв произошел 1 октября во время тактических учений, и военные не должны были задействовать стрельбу. В ходе учений один из гранатометчиков увидел неизвестный предмет на тактическом поле и поднял его с земли, а, согласно правилам безопасности, делать это категорически запрещено. После того, как военный поднял предмет, произошел взрыв, - военнослужащий получил серьезные ранения, также были ранены еще двое военных, находившихся рядом. Медицинская рота бригады быстро смогла оказать первую помощь раненым, после чего военнослужащих отвезли в ближайшее медицинское учреждение для осмотра и дальнейшего лечения. В Генштабе подчеркнули, что жизни военных ничего не угрожает.
Из-за произошедшего инцидента командованием была назначена дополнительная проверка тактического поля, что связано с повышением безопасности на полигоне. Командиром бригады было назначено служебное расследование по факту взрыва неизвестного предмета.
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