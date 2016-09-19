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Во Львовской области мужчина скончался от укусов шершней

Во Львовской области мужчина скончался от укусов шершней
Рой шершней настиг 57-летнего мужчину, который скончался через несколько минут в результате множества укусов. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции по Львовской области, жертвой шершней стал житель одного из сел Сокальского района. Как стало известно, мужчина работал в собственном огороде, во дворе своего дома, и неожиданно на него напал рой шершней.

Позже полицейские выяснили, что за некоторое время до трагедии сельчанин наткнулся на гнездо насекомых и потревожил его, после чего шершни атаковали мужчину. Другие члены семьи сразу позвонили в «скорую помощь», однако прибывшие на место медики констатировали смерть. В полиции рассказали, что врачи приехали через несколько минут и обнаружили мужчину без признаков жизни, его тело было искусано насекомыми. Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что похожий инцидент во Львовской области произошел этой весной: на пастуха напал рой пчел, однако ему чудом удалось спастись. На место вовремя прибыли спасатели, которые разогнали пчел с помощью мощной струи воды.

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