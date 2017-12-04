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СМИ: Следком РФ начал дело в отношении Игоря Корнета

СМИ: Следком РФ начал дело в отношении Игоря КорнетаСотрудники Главного следственного управления Следкома РФ начали расследовать дело о причастности главы «Министерства внутренних дел» самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игоря Корнета к сокрытию следов убийства, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РБК. Источник в Следственном комитете подчеркнул, что «министр» в Луганске якобы убил гражданина Российской Федерации Артема Булгакова, который был сотрудником в его охране.

В это же время в сообщении о поручении проведения процессуальных и следственных действий по делу о гибели Булгакова говорится также и об участии в этом же преступлении Сергея Горенко, являющегося «заместителем генерального прокурора ЛНР». Отмечается, что происшествие произошло в Луганске 9 ноября 2016 года. В свою очередь луганские «власти» утверждают, что охранник Корнета самостоятельно, случайно нажал на курок оружия и попал себе в грудь. Однако следователи стоят на мнении, что обстоятельства смерти россиянина были иными. По их словам, Булгаков находился в здании администрации «МВД» в Луганске. В какой-то момент между ним и несколькими другими сотрудниками возникла конфликтная ситуация. Почвой этому послужили неприязненные отношения между участниками ссоры. Один из них достал огнестрельное оружие и направил его на Булгакова. Последний попытался отвести ствол от себя левой рукой, однако оппонент успел спустить курок, и пуля попала в грудь гражданину РФ.

Человек, который стрелял, немедленно, по мнению СКР, доложил о произошедшем Корнету. Далее «министр» отдал приказ оцепить помещение, а в это время тело погибшего Булгакова вывезли на машине из здания. В документах Следкома РФ отмечается, что Корнет и Горенко, чтобы сокрыть факт преступления против Булгакова, решили оформить дело как неосторожное обращение с оружием. Уже в ближайшее время Горенко и Корнет должны получить повестки на допрос в Следственный комитет России в рамках уголовного производства.
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