Изгнание Плотницкого поломало всю конструкцию, которую 4 года выстраивала пропаганда РФ, - Казанский

Так, в своем «Фейсбуке» блогер отметил, что то, что произошло в последние дни в «Луганской народной республике» «поломало всю конструкцию, которую российская пропаганда выстраивала на протяжении четырех лет». При этом Денис Казанский отметил: «По легенде жители Донбасса в 2014 году активизировали восстание против «государственного переворота» и «хунты», которая изгнала Виктора Януковича, занимавшего в то время пост президента Украины. Однако случай с главарем «ЛНР» предоставляет доказательства, что в действительности жители востока Украины не видят ничего негативного в перевороте и вовсе не выказывают своего желания выходить на митинги против хунты. По крайней мере, после того, как группа лиц по предварительному сговору свергла Игоря Плотницкого, так сказать «легитимного», никто, ни один из сторонников «Луганской народной республики» не вышел на улицу и не заорал – «Вставай, Луганск!».
Блогер также продолжил: «Для нас, жителей Украины, одинаковыми бандитами и предателями являются как Плотницкий, так и Корнет с Пасечником. Однако для сторонников идеи «ЛДНР» свергнутый «легитимный» был законным руководителем, избранным населением на выборах. А в случае, если народ, проживающий на захваченных территориях Донбасса признавал «референдум», проведенный в 2014 году, «Луганскую народную республику», а также выборы главы псевдореспублики то, соответственно, должны признавать и законность власти Плотницкого. Но почему же теперь никто не протестует против заговорщиков, свергнувших «легитимного»?