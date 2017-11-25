валюта
СпецтемаВолонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Изгнание Плотницкого поломало всю конструкцию, которую 4 года выстраивала пропаганда РФ, - Казанский

Изгнание Плотницкого поломало всю конструкцию, которую 4 года выстраивала пропаганда РФ, - КазанскийПо мнению известно украинского блогера Дениса Казанского, история с переворотом в псевдореспублике «ЛНР» с одной стороны очень показательная, а с другой – невероятно смешная, о чем пишет replyua.net.

Так, в своем «Фейсбуке» блогер отметил, что то, что произошло в последние дни в «Луганской народной республике» «поломало всю конструкцию, которую российская пропаганда выстраивала на протяжении четырех лет». При этом Денис Казанский отметил: «По легенде жители Донбасса в 2014 году активизировали восстание против «государственного переворота» и «хунты», которая изгнала Виктора Януковича, занимавшего в то время пост президента Украины. Однако случай с главарем «ЛНР» предоставляет доказательства, что в действительности жители востока Украины не видят ничего негативного в перевороте и вовсе не выказывают своего желания выходить на митинги против хунты. По крайней мере, после того, как группа лиц по предварительному сговору свергла Игоря Плотницкого, так сказать «легитимного», никто, ни один из сторонников «Луганской народной республики» не вышел на улицу и не заорал – «Вставай, Луганск!».

Блогер также продолжил: «Для нас, жителей Украины, одинаковыми бандитами и предателями являются как Плотницкий, так и Корнет с Пасечником. Однако для сторонников идеи «ЛДНР» свергнутый «легитимный» был законным руководителем, избранным населением на выборах. А в случае, если народ, проживающий на захваченных территориях Донбасса признавал «референдум», проведенный в 2014 году, «Луганскую народную республику», а также выборы главы псевдореспублики то, соответственно, должны признавать и законность власти Плотницкого. Но почему же теперь никто не протестует против заговорщиков, свергнувших «легитимного»?
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Бирюков: 48 часов на ногах, десяток двухсторонних переговоров, все это ради одной цели – вырваться от «недоимперии»

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
24 ноя 2017
7070

Бирюков: 48 часов на ногах, десяток двухсторонних переговоров, все это ради одной цели – вырваться от «недоимперии»

Как бы кто не критиковал президента, но он 48 часов на ногах, десяток полноценных двухсторонних переговоров, работа во время круглого стола саммита Восточного партнерства и все это при том, что он

25 ноя 2017
4525

Политолог: это непафосная и очень правильная вещь, которую никогда не поймут Зеленский, Сердючка и их московские кураторы

Сегодня в Украине день памяти жертв Голодомора. Украинцы снова вспоминают каждый о своей семейной трагедии, о «странных» привычках старшего поколения, суть и причину которых они поняли только сейчас:

25 ноя 2017
3907

Царев прокомментировал уход Плотницкого и рассказал о легитимной власти «ЛНР»

Беглый из Украины экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, узнав об отставке главаря «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого, не заставил общество ждать своего мнения по этому поводу, пишет

Последние новости

Вся ответственность за преступления СССР лежит на России, - Порошенко

Россия ответственна за действия СССР – Порошенко

Неизвестные в Сумской области осквернили памятник жертвам Голодомора

Невероятно, но факт: Бастрыкин признал присутствие россиян в зоне АТО

Романенко: В «Л/ДНР» живет не народ, а безропотное население, которое устраивает любая власть

В «ЛНР» заявили об убийстве и пленении ВСУшников

Изгнание Плотницкого поломало всю конструкцию, которую 4 года выстраивала пропаганда РФ, - Казанский

Муженко: Нужно переформатировать силы АТО с учетом введения миротворцев ООН

Порошенко требует наказывать тех, кто не признает Холокост и Голодомор

Эксперты пояснили, почему Кремль оставил Плотницкого в живых

Свержение Плотницкого «из-за контузии» - наиболее сильный удар по концепции «ЛДНР», - журналист

Мартынюк: уже во время Третьего Голодомора там, где была УПА, никто от голода не опухал

Тут руки Москви немає: Лукашенко прокоментував затримання українських громадян у Білорусі

Ликвидацию руководства «ЛНР» координировал Вагнер, - СБУ

Тука: Донбас вже ніколи не буде таким, як раніше

Поединок Ковалев-Шабранский: когда и где посмотреть?

Муженко назвал главную цель учений России и Беларуси

Телеведучий: У Зеленського працював сепаратист і ватник, який був до вподоби багатьом глядачам «Сватів»

Теракт в Египте: число жертв резко возросло

Бабченко: Собчак у Соловьева фактически подтвердила, что вхожа в окружение Путина

 Новости за день