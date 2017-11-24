СМИ сообщили об убийстве координатора переворота в «ЛНР»

В одном из пабликов сообщается: «Победную радость «министра МВД ЛНР», а отныне уже фактически главаря «республики» Игоря Корнета омрачили два события. Первое, это то, что была обнародована информация о том, что его дочь Марина Корнет учится в Харькове в юридической академии Ярослава Мудрого. По сообщениям СМИ девушка невероятно гламурная и расточительная. Второе потрясение – один из главных координаторов переворота в «ЛНР», правая рука Игоря Корнета Сергей Мамлеев был убит сегодня возле своего дома. Жертва получил два выстрела в голову. Ранения оказались несовместимыми с жизнью».
Волонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ
Как передает replyua.net, популярный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай в своем блоге пишет о том, что его терзает огромное желание запретить всем гражданам РФ въезд в Украину. 11000