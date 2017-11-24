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СМИ сообщили об убийстве координатора переворота в «ЛНР»

СМИ сообщили об убийстве координатора переворота в «ЛНР»Из сообщений СМИ стало известно, что в оккупированном Луганске был убит «правая рука» отстраненного от занимаемой должности «главы МВД ЛНР» Игоря Корнета. Как информирует replyua.net, в социальных сетях сообщается, что главный координатор «переворота» в «Луганской народной республике» Сергей Мамлеев был убит выстрелами в голову. Также отмечается, что инцидент произошел в ночь на 23 ноября текущего года. В самой же террористической «ЛНР» в настоящее время пока официально не подтвердили информацию об убийстве террориста.

В одном из пабликов сообщается: «Победную радость «министра МВД ЛНР», а отныне уже фактически главаря «республики» Игоря Корнета омрачили два события. Первое, это то, что была обнародована информация о том, что его дочь Марина Корнет учится в Харькове в юридической академии Ярослава Мудрого. По сообщениям СМИ девушка невероятно гламурная и расточительная. Второе потрясение – один из главных координаторов переворота в «ЛНР», правая рука Игоря Корнета Сергей Мамлеев был убит сегодня возле своего дома. Жертва получил два выстрела в голову. Ранения оказались несовместимыми с жизнью».

СМИ сообщили об убийстве координатора переворота в «ЛНР»

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