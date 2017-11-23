Портников прокомментировал переворот в «ЛДНР» и раскрыл правду о Плотницком

Кроме того, комментируя переворот в псевдореспублике изданию «Апостроф», Виталий Портников подчеркнул, что попытка такого «перворота в ЛНР» против ее главаря Игоря Плотницкого находится под полнейшим контролем Кремля и не несет никаких новых угроз по отношению к Украине. При этом журналист отметил, что сам же главный террорист самопровозглашенной «Луганской народно республики» Плотницкий больше всего похож на Роберта Мугабе, недавно свергнутого президента Зимбабве. Ни для кого давно уже не секрет, что оккупированные земли Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем Москвы. Следовательно, тот конфликт, который сейчас наблюдается в «ЛНР» из-под контроля выйти никак не может, ведь эти люди занимают свои «должности» только потому, что так решили в Кремле.
Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»
События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без