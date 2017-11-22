Возле Луганска активизировались российские войска – эксперт

На своей Facebook-странице эксперт в военной сфере Константин Машовец сообщил, что подконтрольные России террористы в районе оккупированного Луганска активно начали стягивать военную технику, передает replyua.net. Также отмечается, что изменение ситуации в особенности произошло на двух направлениях – Краснодон – Новосветловка и Должанский – Свердловск. «В общей сложности можно говорить о том, что есть две «облегченные» батальонные тактические группы. Танки пока что замечены не были. Преимущественно это колесный автотраснпорт и легкая бронетехника. Видели арту и минометы, в небольшом количестве», — написал он.
По информации Машовца, движение колонн проводится рывками с долгими остановками. Боле того, несколько единиц техники тащат прицепом.
Эксперт также проинформировал о существовании версии, согласно которой на самом деле под видом войск Российской Федерации на временно оккупированную территорию зашли формирования ФСБ (в том числе, представляющие состав оперативно-мобильных подразделений Пограничной службы России). Впрочем, эту информацию пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.