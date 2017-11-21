Блогер: результаты встречи Волкера и Суркова сегодня начали проявляться в Луганске

По ситуации в Луганске, когда в город зашли колоны военной техники, а на улицах появились автоматчики, варианты происходящего могут быть самые разные – от банальных «разборок» за денежные потоки и право воровать российский бензин до битвы за пост главаря бандформирования «ЛНР». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярный луганский блогер Павло Правый.
По его словам, как бы там ни было, важно не забывать, что противостояние между «главой ЛНР» Игорем Плотницким и «министром МВД ЛНР» Игорем Корнетом не могло длиться вечно, а в горячую стадию все перешло в аккурат через два дня после встречи Суркова и Волкера. Фактически Корнет, за которым, как говорят, стоит ФСБ, атакует сейчас не Плотницкого, а самого Суркова, ставленником которого Плотницкий и есть, но за Сурковым стоит сам Путин, а Плотницкого охраняет спецназ ГРУ Генштаба РФ. Поэтому может это таким образом Сурков красиво устраняет Плотницкого по результатам каких-то процессов понимания с Волкером.
По информации Павла Правого, в Луганск из Донецка прибыли люди Захарченко, который не будет делать и шагу без команды из Москвы. Блогер предполагает, что это может быть многоходовочка с начала «слива» «ЛНР», первым этапом которой является замена одиозных сепаратистов на относительно «чистых» ставленников Кремля. В Луганске, например, называли имя мелкого вора и фаната Путина – Василия Волгу. А, может, «братские народы» ЛНР и ДНР наконец объединятся, развязка будет совсем скоро.