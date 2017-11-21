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СпецтемаУ русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Журналіст: те, що відбувається сьогодні в центрі Луганська – називається «русский мир»

Журналіст: те, що відбувається сьогодні в центрі Луганська – називається «русский мир»
Не минуло й тижня як міністр МЗС Росії Сергій Лавров на камери обурювався, що Україна хоче встановити свої порядки на окупованому Донбасі, дуже хоче і рано чи пізно встановить. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише український журналіст і блогер Роман Цимбалюк.

Він зазначає, що те, що відбувається в Луганську і Донецьку сьогодні – називається «русский мир», раніше ще використовувалася назва «російська весна». Саме сьогодні центральну частину Луганська перекрили «зелені чоловічки» у військовій формі без розпізнавальних знаків. Люди тримали бойову зброю та нікого не пускали адмінбудівель. Багато хто з експертів вже назвав дану подію, як переворот «самопроголошеної влади» та зміна керівництва «ЛНР».

Як зазначає Роман Цимбалюк, за всім цим безладом, злочинами, злиднями і безправ'ям стоїть лише одна країна – Росія та її президент. Тільки зовні створюється ілюзія єдності зовнішньої політики. В більшості випадків так і є. Просто у Кремля багато веж і вони конкурують за те, хто буде продовжувати грабувати окуповані території.
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