Журналіст: те, що відбувається сьогодні в центрі Луганська – називається «русский мир»

Не минуло й тижня як міністр МЗС Росії Сергій Лавров на камери обурювався, що Україна хоче встановити свої порядки на окупованому Донбасі, дуже хоче і рано чи пізно встановить. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише український журналіст і блогер Роман Цимбалюк.
Він зазначає, що те, що відбувається в Луганську і Донецьку сьогодні – називається «русский мир», раніше ще використовувалася назва «російська весна». Саме сьогодні центральну частину Луганська перекрили «зелені чоловічки» у військовій формі без розпізнавальних знаків. Люди тримали бойову зброю та нікого не пускали адмінбудівель. Багато хто з експертів вже назвав дану подію, як переворот «самопроголошеної влади» та зміна керівництва «ЛНР».
Як зазначає Роман Цимбалюк, за всім цим безладом, злочинами, злиднями і безправ'ям стоїть лише одна країна – Росія та її президент. Тільки зовні створюється ілюзія єдності зовнішньої політики. В більшості випадків так і є. Просто у Кремля багато веж і вони конкурують за те, хто буде продовжувати грабувати окуповані території.