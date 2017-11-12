В «ЛНР» начнут добывать золото, - Плотницкий

Игорь Плотницкий, глава «ЛНР», заявил о том, что уже в следующем году в «республике» начнут промышленную разработку золоторудного месторождения, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал «Луганск-24».
«Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта», - заявил Плотницкий. Также глава «ЛНР» рассказал, что не рассчитывает на большую прибыль для казны от добычи золота.
По его словам, прибыль от месторождения ожидается, но в первую очередь, добыча золота станет показателем того, что это в «республике» имеется, и жители могут осваивать это направление. «Во-вторых, только разведка и работа покажут, насколько серьезна эта жила и россыпи», - добавил Плотницкий.