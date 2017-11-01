Журналист: «Стриптизерша из Луганска добилась запрета фильма «Матильда»

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что стриптизерша Пятерикова из Луганска добилась того, что в городе запретили показ скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя, передает replyua.net.
По словам Казанского, Пятерикова оповестила об этом победным видеокомментарием. «Сотрудник кинотеатра "Украина" (теперь переименован боевиками в "Русь") на этом видео подтвердил, что кинотеатр отказался показывать "Матильду", хотя изначально собирался это сделать.
Интересно, что даже в самой России фильм не запретили, несмотря на требования и угрозы Поклонской. Получается, что в Луганске построили даже не русский, а ультрарусский мир, который по степени безумия превосходит оригинал», - считает журналист.
Казанский при этом отметил, что сегодняшний Луганск является будущим всей России, о которой так мечтают Прилепин, байкер Хирург, Поклонская и многие другие черносотенцы. По словам журналиста, при этом в Донецке фильм не запретили, и «Донецкая республика» на фоне «ЛНР» стала островом свободы и либерализма.