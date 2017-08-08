Казанський про черговий скандал: у нас гібридні воєнкоми на гібридній війні

Як інформує replyua.net, в Україні чимало відомих осіб не витримали «перевірки» окупованими Кримом та Донецьком. Дуже часто такі проблеми мають і різноманітні українські чиновники. Про одного з таких розповідає у власному блозі журналіст Денис Казанський.
Так, заступником очільника Луганського обласного військового комісаріату є такий собі Олег Моцпан. До обов’язків останнього належить проведення мобілізації та військово-патріотична підготовка. Але у сімейних стосунках Моцпана все не настільки райдужно – свою власну дочку він регулярно відправляє відпочивати до окупованого Криму. За три з гаком роки українсько-російської війни дочка Моцпана Альбіна встигла побувати на «тусовках» у окупованих Луганську, Криму, а також на Кавказі та в Ростові. При цьому дівчині не так давно виповнилось 18 років – тож навряд чи вона подорожує без відома і дозволу батьків.
До речі, варто зауважити, що Моцпан раніше очолював територіальну оборону Луганського облвоєнкомату. Як було організовано останню на Луганщині – здається, не потрібно нагадувати. Але Моцпан вважається чомусь цінним кадром і займає високу посаду. Власне, так і живемо – маємо гібридних воєнкомів з гібридним патріотизмом на гібридній війні, - підсумовує журналіст.