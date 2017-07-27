Жители Луганска о «Малороссии»: нам все равно, лишь бы платили пенсию

«Реальная газета» провела опрос среди жителей оккупированного Луганска, чтобы узнать, как они относятся к возможному объединению «Луганской и Донецкой республик», сообщает replyua.net. Мнения жителей оказались практически одинаковыми – большинство горожан заявили о том, что положительно отнесутся к такому объединению, однако многие также отметили, что им уже все равно – лишь бы власти вовремя платили пенсии и все остальное.
Только небольшое число жителей Луганска открыто заявили о том, что не признают создания различных «республик» и «государств», поскольку Луганская область – это Украина, а всякие «Новороссии» и «Малороссии» ни до чего хорошего не доведут. Напомним, что ранее жителей Луганска спросили о том, чувствуют ли они себя в безопасности. После взрывов в начале июля луганчане заявили, что им страшно выходить на улицу – они боятся различных провокаций и терактов.
По их словам, сейчас они живут в такое время, что подозрения вызывает практически все – и мужчины с обычными рюкзаками, и различные предметы, оставленные на улице. Напомним, что 7 июля в Луганске прогремели сразу два взрыва.