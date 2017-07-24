валюта
СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»

Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»
Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко ретельно моніторить інформаційний простір так званих ЛДНР. Черговим спостереженням він ділиться зі своїми читачами на власній сторінці в соціальній мережі, - інформує replyua.net.

Так, наприклад, замість того, щоб провести літо на морі чи в горах, або просто відпочити подалі від міста, діти, яким не пощастило жити у так званій ЛНР проходять спеціальні курси у літніх таборах. Курси ці – у найкращих традиціях «совка» - на них дітей вчать збирати та розбирати автомати, ходити строєм та діяти в складі ДРГ. Навіть кількох коротких сюжетів місцевих пропагандистів достатньо для того, щоб зрозуміти: дітей готують на забій і позбавляють дитинства як такого.

Звісно, мешканцям так званого ЛНР є з кого брати приклад – у сусідній Росії вже давно створено табори на зразок «Патріота», в яких вирощують майбутніх «путінюгендів». Але гірше за все не те, що дітей вчать стріляти та користуватись зброєю, гірше за все – нав’язування їм ненависті до України. З кожним днем їм у підсвідомість насаджують казки про «хлопчиків у трусиках», «фашистах» та «карателях». У результаті після звільнення окупованих територій ми отримаємо грандіозну проблему з лояльністю, - прогнозує блогер.
Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»
Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»
Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
24 июл 2017
7159

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Три российские дивизии сосредоточены у наших границ. Это сделано для того, чтобы они могли внезапно, без надлежащей подготовки, перейти в наступление на Киев, Харьков, Мариуполь. Пока большинство

24 июл 2017
6018

Президент Франції прокоментував результати переговорів в нормандської форматі

Французький президент Еммануель Макрон надав перший коментар за результатами телефонної конференції лідерів нормандської четвірки, що відбулася сьогодні, 24 липня, інформує replyua.net з посиланням

24 июл 2017
5826

Павел Нусс: декларация Тимошенко стала объектом проверки небезосновательно

Медиа-активность Тимошенко значительно снизилась после того, как ее лживая декларация стала объектом внимания НАПК. Об этом в своем блоге пишет популярный украинский политический аналитик Павел Нусс.

24 июл 2017
4863

Курт Волкер удивил украинских депутатов новым заявлением о урегулировании ситуации на Донбассе

Спецпосланник Госдепа в украинский регион Курт Волкер сделал новое заявление по поводу Донбасса. Он встретился с главами комитетов Верховной Рады Украины в Киеве и выслушал мнение председателя

24 июл 2017
4291

В ЕС сообщили о планах принять ответные меры на новые санкции США против России

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер обратился с призывом к европейским депутатам как можно быстрее вынести на рассмотрение возможный ответ ЕС на решение Соединенных Штатов ввести новые

Последние новости

Стрілянина у Дніпрі: є загиблі та постраждалі

У Канаді почали збір підписів за посилення санкцій проти Росії

Чотири країни Європи почали активне будівництво стіни від Росії

Адвокат Єрофеєва спростувала заяву про вбивство її підзахисного

Блогер розповів що станеться з ціною на нафту

Неля Штепа залишиться під арештом – прокуратура

Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»

НАЗК передало Нацполіції матеріали щодо порушення кримінальних справ проти 5 політичних партій

Кримський Бандерівець: не всі доживуть до закінчення будівництва Керченського мосту

На Харківщині затримали сепаратиста, який виконував доручення кураторів з РФ

Политолог: где сейчас все эти разговоры об «изменениях» Конституции, про «особый статус Донбасса», про «выборы» в ОРДЛО?

Український чиновник, підозрюваний у розкраданні, просить політичного притулку у Великій Британії

Муждабаєв: чому ніхто не згадує про Крим?

Російські дипломати вперше зустрілися з матір’ю полоненого військового Агеєва

Блогер: турбіни для «Сіменс» - це німецька пастка для диких російських пацаків

Німецький уряд сказав своє слово щодо скандалу довкола турбін Siemens

Блогер: Германия знала, что Россия попадет в ловушку с турбинами «Сименс»

Волкер звернувся з різкою заявою до українських політиків

Блогер: прогнозую торг між Старим та Новим світом з приводу санкцій

Активісти зібралися під італійським посольством в Києві на підтримку затриманого Марківа

 Новости за день