Блогер: ось воно, «щасливе дитинство в ЛНР»

Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко ретельно моніторить інформаційний простір так званих ЛДНР. Черговим спостереженням він ділиться зі своїми читачами на власній сторінці в соціальній мережі, - інформує replyua.net.
Так, наприклад, замість того, щоб провести літо на морі чи в горах, або просто відпочити подалі від міста, діти, яким не пощастило жити у так званій ЛНР проходять спеціальні курси у літніх таборах. Курси ці – у найкращих традиціях «совка» - на них дітей вчать збирати та розбирати автомати, ходити строєм та діяти в складі ДРГ. Навіть кількох коротких сюжетів місцевих пропагандистів достатньо для того, щоб зрозуміти: дітей готують на забій і позбавляють дитинства як такого.
Звісно, мешканцям так званого ЛНР є з кого брати приклад – у сусідній Росії вже давно створено табори на зразок «Патріота», в яких вирощують майбутніх «путінюгендів». Але гірше за все не те, що дітей вчать стріляти та користуватись зброєю, гірше за все – нав’язування їм ненависті до України. З кожним днем їм у підсвідомість насаджують казки про «хлопчиків у трусиках», «фашистах» та «карателях». У результаті після звільнення окупованих територій ми отримаємо грандіозну проблему з лояльністю, - прогнозує блогер.