У "ЛНР" заявили, що український ринок їх більше не цікавить

До кінця травня поточного року вся вугільна промисловість самопроголошеної «Луганської народної республіки» буде переорієнтована на російських споживачів. Про це заявив представник терористичної організації «ЛНР» Мальгін Павло, пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
«Наразі ми плануємо до кінця наступного місяця повністю переорієнтувати нашу вугільну промисловість», - заявив терорист. В той самий час підконтрольні луганським бойовикам ЗМІ заявили, що у першому кварталі поточного року підприємства «ЛНР» видобули понад 310 тисяч тонн вугілля. Як повідомлялося раніше, ватажок самопроголошеної «ЛНР» Плотницький Ігор заявив, що переорієнтація економіки «республіки» на російський ринок допоможе Луганську вийти з фінансової кризи, яка почалася в результаті торгівельної блокади з боку активістів на Донбасі та рішення української влади.
Як відомо, компанія Ахметова 10-го березня зупинила роботу майже всіх своїх підприємства на окупованих територіях Донбасу. 15-го березня «ДТЕК Енерго» заявила про те, що на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області терористи захопили всі їхні підприємства. Президент Петро Порошенко пропонує окупантам повернути контрольна над підприємствами в обмін на зняття блокади.