Користувач Інтернету пояснив, як Плотніцький намагається заманити до «ЛНР» українців

Жителям окупованого міста Луганська, які направляються з окупованого міста в підконтрольні Україні населені пункти, вручають флаєри з полум'яними промовами ватажка самопроголошеної «ЛНР» Ігоря Плотницького. Про це в Facebook повідомив місцевий житель Володимир Сердюк, передає replyua.net.
Зокрема, Плотницкий журиться через вкрай «складне становище» донеччан і луганчан, які проживають на підконтрольних Україні територіях, а також зазначає, що вони нібито «страждають від свавілля» місцевих властей і батальйонів Національної гвардії. Внаслідок цього, ватажок невизнаної «ЛНР» хоче реалізувати для «братів і сестер Донбасу» так звану програму гуманітарної допомоги та екологічної безпеки.
«Даною програмою також передбачені спільні культурні, освітні, спортивні заходи за участю представників міст і сіл по обидва боки лінії зіткнення», - йдеться в повідомленні. За словами Плотницького, так «брати і сестри Донбасу» зможуть «боротися з Києвом, Брюсселем і Вашингтоном». Варто нагадати, що ватажки самопроголошеної «ДНР» мають намір провести мобілізацію, до якої залучать, перш за все, тих, кому вдалося її уникнути у 2014 році.