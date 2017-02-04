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У мережі з'явилося нове відео загибелі ще одного лідера "ЛНР"

У мережі з'явилося нове відео загибелі ще одного лідера "ЛНР"
Нещодавно у мережі з’явився новий відеозапис, на якому видно, як горить автомобіль, у якому загинув так званий «керівник управління Національної міліції» самопроголошеної «Луганської народної республіки» Анащенко Олег. Даний матеріал було оприлюднено в мережі YouTube, інформує replyua.net.

На відео видно, які після вибуху горить автомобіль. Очевидець, який почув гучний «бум» відразу дістав пристрій для запису і почав фільмувати. Як повідомлялося раніше, у суботу, 4-го лютого, зранку вибухнув автомобіль одного з ватажків луганських бойовиків, так званого «глави Народної міліції ЛНР» Олега Анащенка. У «міліції» заявили, що головними підозрюваними у вбивстві бойовика являється українські спецслужби, і пообіцяли, що обов’язково знайдуть винних та притягнуть їх до відповідальності.

У свою чергу в українському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що російські куратори продовжують зачистку непідконтрольних бойовиків, які починають поводити себе нахабно. «План «Скажений ліфт» продовжується», - зазначав представник МВС України. За його словами, наступними, скоріше за все, будуть ватажки «Л/ДНР» Плотницький та Захарченко, а Гіві також не варто розслаблятися.

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