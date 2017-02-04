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У "ЛНР" заявили, що підрив автомобіля організували українські спецслужби

У "ЛНР" заявили, що підрив автомобіля організували українські спецслужби
Так зване «оборонне відомство» самопроголошеної «Луганської народної республіки» переконане, що причетними до підриву автомобіля одного з «чиновників» «ЛНР» являються саме українські спецслужби. Про це у суботу, 4-го лютого, пише сепаратистське видання «Луганський інформаційний центр» з посиланням на інформацію від «офіційного представника Народної міліції» Марочко Андрія, передає replyua.net.

«Нещодавно в Луганську відбувся вибух. Було підірвано автомобіль, у якому знаходився керівник управління Народної міліції Анащенко Олег. Міліція розглядає цей інцидент як теракт з боку українських спецслужб. Вчинено це було з метою дестабілізації ситуації в Республіці», - йдеться у повідомленні протерористичного видання.

В той самий час у повідомленні вказується, що «представник міліції» рішуче налаштований знайти та покарати причетних до цього «страшного терористичного акту». «Замовники і виконавці цього важкого злочину будуть знайдені та притягнені до відповідальності», - наголошується у інформаційному листі. Як повідомлялося раніше, зранку у суботу в Луганську вибухнув автомобіль, у якому знаходилося двоє осіб, серед яких «глава управління Народної міліції ЛНР» Марочко Андрій.
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