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В Луганске взорван автомобиль с одним из главарей боевиков, - видео

В Луганске взорван автомобиль с одним из главарей боевиков, - видео
Сегодня утром, 4 февраля, в Луганске взлетел на воздух автомобиль, принадлежащий «начальнику управления народной милиции ЛНР», сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в центре Луганска около восьми часов утра. По словам очевидцев инцидента, был взорван внедорожник Тойота. Российское агентство выложило видео, на котором запечатлен взрыв авто. В сгоревшем автомобиле позже обнаружили два трупа. В «пресс-службе народной милиции» уже заявили о том, что одним из погибших, скорее всего, был «начальник управления народной милиции республики», поскольку именно ему принадлежало взорванное авто. Очевидцы произошедшего активно обсуждают этот инцидент в социальных сетях, несколько жителей Луганска выложили на своих страницах фото сгоревшего автомобиля.

Нужно отметить, что авто принадлежит Олегу Анащенко – именно он числится «главой управления народной милиции ЛНР». Руководство «республики» поспешило заявить о том, что был совершен теракт. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются, в «ЛНР» устанавливают личности погибших.

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