У ОБСЄ розповіли про переміщення десятків військових вантажівок "ЛНР"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нещодавно зафіксувала масштабне переміщення особового складу проросійських терористів так званої «Луганської народної республіки». Вони рухалися на кількох десятках вантажівках відразу у кількох населених пунктах Луганщини. Про це зазначається у звіті моніторингової місії, який було опубліковано на сайті ОБСЄ, інформує replyua.net.
У повідомленні зазначається, що спостерігачі ОБСЄ 31-го січня біля підконтрольного луганським бойовикам села Комісарівка зафіксували переміщення на південь по трасі М04 у супроводі представників «ЛНР» 47 вантажівок військового типу. Також СММ ОБСЄ зафіксувала автомобільну колону з 11 військових вантажівок, яка рухалася на північний схід.
«Через деякий час спостережна місія зафіксувала рух тих самих 11 вантажівок, але вже в південно-східному напрямку біля підконтрольного ОРЛО села Весела Тарасівка, яке знаходиться в 17 кілометрах на захід від окупованого Луганська. Також спостерігачі ОБСЄ бачили тентовані вантажівки військового типу в другій половині дня 31-го січня, які рухалися Луганськом на південь», - зазначається у тексті звіту ОБСЄ. Раніше повідомлялося, що кількість обстрілів в зоні АТО збільшилась в декілька разів.