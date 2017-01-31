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Жена Болотова рассказала правду об отравлении экс-главаря «ЛНР»

Жена Болотова рассказала правду об отравлении экс-главаря «ЛНР»
Супруга скончавшегося экс-главаря «ЛНР» Валерия Болотова пообщалась с журналистами издания «Четвёртая Власть» о смерти своего мужа в Москве. По её словам, смерть Болотова не является следствием «случайного» сердечного приступа, который в настоящее время называют официальной причиной смерти первого главаря луганских террористов. По данным женщины, Болотов испытывал ухудшение состояния после встречи с неизвестными людьми в одном из кафе в здании Ледовой арены ЦСКА.

Как передаёт replyua.net, Болотов после этой встречи вернулся в свою квартиру в Москве, где через некоторое время стал испытывать недомогание. Жена покойного главаря «ЛНР» считает, что её мужа могли отравить на этой встрече. С её слов, Болотов дома всё время задавал себе риторический вопрос о том, «зачем выпил этот кофе». Предполагается, что Болотову в кофе на встрече могли подсыпать яд.

Со слов женщины, когда она увидела, что её мужу становится плохо, она пошла в больницу, чтобы зарегистрировать Болотова и провести обследование. Однако, по возвращении домой она обнаружила Валерия без сознания, а вызов экстренной медицинской помощи оказался неэффективным — «скорая» уже не смогла помочь мужчине.
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