Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

В сепаратистской информационном центре «Юго-восточный фронт» также подтвердили смерть первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова. Кроме того, источники сообщили о том, что Болоту «внезапно стало плохо» не в его доме в Подмосковье — предварительной причиной смерти первого лидера луганских сепаратистов в настоящее время считается сердечный приступ, сообщил глава информационного центра Константин Кнырик в беседе с журналистами российского телеканала РЕН-ТВ.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Кнырика, смерть настигла Болотова не в Подмосковье, как сообщал бывший «премьер-министр» самопровозглашённой ДНР Александр Бородай. Кнырик утверждает, что Болотов умер в своей квартире в Москве «два часа назад». Считается, что ему стало плохо внезапно — Кнырик заявляет о сердечном приступе.
Напомним, в пятницу, 27 января 2017-го года, один из первых лидеров донецких сепаратистов Александр Бородай со ссылкой на родственников Болотова сообщил о смерти возглавлявшего «ЛНР» с апреля по август 2014-го года террориста. Причины смерти не указывались.