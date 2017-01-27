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Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова
В сепаратистской информационном центре «Юго-восточный фронт» также подтвердили смерть первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова. Кроме того, источники сообщили о том, что Болоту «внезапно стало плохо» не в его доме в Подмосковье — предварительной причиной смерти первого лидера луганских сепаратистов в настоящее время считается сердечный приступ, сообщил глава информационного центра Константин Кнырик в беседе с журналистами российского телеканала РЕН-ТВ.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Кнырика, смерть настигла Болотова не в Подмосковье, как сообщал бывший «премьер-министр» самопровозглашённой ДНР Александр Бородай. Кнырик утверждает, что Болотов умер в своей квартире в Москве «два часа назад». Считается, что ему стало плохо внезапно — Кнырик заявляет о сердечном приступе.

Напомним, в пятницу, 27 января 2017-го года, один из первых лидеров донецких сепаратистов Александр Бородай со ссылкой на родственников Болотова сообщил о смерти возглавлявшего «ЛНР» с апреля по август 2014-го года террориста. Причины смерти не указывались.
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