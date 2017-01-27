Фінансувати тероризм чи мерзнути у власних домівках?

Через блокування залізничних шляхів ветеранами АТО значна частина Луганської області може залишитися без опалення. Про це розповів радник керівника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та тимчасово переміщених осіб Гримчак Юрій, передає replyua.net.
За його словами, на даний момент перекритою залишається єдина залізнична дорога, по якій до ТЕЦ у Щасті поставляють вугілля. Також зазначається, що дана територія знаходиться під контролем української влади. «На даний момент невідомо, скільки на ТЕЦ залишилося запасів вугілля. До неї веде лише один залізничний шлях і він досі перекритий учасниками протесту. Така ситуація загрожує залишити без опалення значну частину Луганської області, в тому числі і підконтрольну Києву», - сказав радник.
Як повідомлялося раніше, ветерани АТО на Луганщині блокують залізницю, по якій з окупованих територій завозять вугілля до підконтрольної українській владі території. Учасники акції вимагають від Києва припинити торгівлю з терористами, що у свою чергу можна розглядати як державну зраду шляхом своєрідного фінансування тероризму на окупованому Донбасі. Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука закликав силовиків втрутитися в дану ситуацію.