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Терористи на Донбасі минулої ночі застосували "Гради" - Штаб АТО

Терористи на Донбасі минулої ночі застосували "Гради" - Штаб АТО
Минулої ночі російсько-терористичні війська «ЛНР» обстріляли район Новозванівки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Про це йдеться у повідомленні Штабу АТО 26-го січня у соціальній мережі Фейсбук, інформує replyua.net.

«У ніч з середи на четвер проросійські терористи знову в грубій формі порушили Мінські угоди. Близько о 2:00 сепаратисти почали обстрілювати район Новозванівки, що на Луганщині, з реактивних систем залпового вогню «Град», - повідомили в штабі. За даними Збройних сил України, обстріл тривав декілька хвилин. За цей час російські окупанти встигли випустити щонайменше 20 ракет. Дякувати Богові, ніхто з військових та серед мирного населення не загинув та не отримав поранення.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу по всій лінії розмежування російсько-сепаратистські війська здійснили 48 збройних провокацій в результаті чого було поранено трьох наших військовослужбовців. Згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ БМ-21 «Град» мають бути відведені від лінії розмежування щонайменше на 70 кілометрів. Цей випадок свідчить про те, що терористи на Донбасі продовжують активно ігнорувати умови домовленостей для забезпечення миру.
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