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"Гра з вогнем": Плотницький зробив дуже необдуманий крок

"Гра з вогнем": Плотницький зробив дуже необдуманий крок
Ватажок самопроголошеної «Луганської народної республіки» Ігор Плотницький заявив, що він не збирається погоджувати свої дії з російськими кураторами та буде їздити до Москви тоді, коли він сам вирішить, оскільки вважає себе повністю незалежним представником еліти. Про це у середу, 25-го січня, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на власні інформаційні джерела в Службі безпеки України, передає replyua.net.

«Таку ситуація спричинив конфлікт між головним бойовиком в «ЛНР» Ігорем Плотницьким та міністром економічного розвитку Російської Федерації Назаровим Сергієм. А причиною цього стала відмова керівництва «Луганський інформаційний центр» підпорядковуватися наказам Плотницького, оскільки вони лише виконують прямі вказівки Назарова. Також вони могли оприлюднювати статті, які були не на користь ватажка «ЛНР» і при цьому не погоджувати з ним це рішення», - йдеться у повідомленні.

У відповідь Плотницький від’єднав офіс «Луганського інформаційного центру» від газу та опалення. В той самий співрозмовник зазначив, що тепер така ситуація може спричинити «дострокову» ліквідацію Плотницького з посту ватажка «ЛНР» або навіть «призвести по ліквідації просто».
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