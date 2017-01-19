На востоке Украины введен карантин из-за вспышки АЧС

В одном из домохозяйств на востоке Украинского государства был зафиксирован факт эпидемии опасной болезни, чумы свиней (АЧС). Случай произошел в Луганской области, а точнее в Сватовском районе. Там был зафиксирован случай, когда этой болезнью были заражены три головы свиней. Именно такое сообщение от пресс-центра Луганской ОВГА поступило 18 января в Госслужбу по делам безопасности продуктов пищевого типа и защите покупателей, информирует replyua.net.
Хозяин двора вынужденно, после того, как погибло одно из животных, пришел с обращением в ветсанчасть. Сотрудники ведомства смогли установить факт того, что свинья погибла вследствие африканской чумы свиней. Немного позже в этом же дворе погибли еще две головы свиней. Примечательно, что у них были аналогичные первому случаю симптомы. Таким образом, в данном домохозяйстве на востоке Украины от АЧС погибли три свиньи.
Незамедлительно чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Сватовской райгосадминистрации, было решено монтировать в районе эпизоотического очага несколько ветеринарно-полицейских карантинных постов. Также было принято решение осуществить дезинфекцию транспортных средств. Кроме того, было решено определить зону защиты в радиусе трех километров. Зона надзора при этом была установлена в 20 км. Сам карантин назначен на период тридцати дней.