З Надією Вікторівною завжди домовимося: Плотницький готовий до переговорів з Савченко у будь-який момент

У тому випадку, якщо в української влади не буде ініціативи щодо обговорення питання про обмін військовополоненими, то бойовики терористичної організації «ЛНР» готові вести діалог з депутатом Верховної Ради України Надією Савченко. Про це заявив ватажок «Луганської народної республіки» Ігор Плотницький, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Раніше я вже мав про це розповідав. У нас все йде згідно з визначеним графіком (переговори щодо обміну полоненими – ред.). Іноді так виходить, що я разом з Надією Вікторівною Савченко та Олександром Володимировичем Захарченком випереджаємо даний графік. Між нами відбулася домовленість, що у разі необхідності ми будемо зустрічатися і на території Луганська і на території Донецька», - заявив терорист. В той самий час Плотницький не зміг назвати конкретної дати наступної зустрічі ватажків з Савченко щодо обговорення обміну в’язнями.
«Але у разі необхідності ми в будь-який час можемо швидко домовитися про зустріч і у разі необхідності – зробити додатковий обмін полоненими. Це може статися у тому випадку, якщо Київ знову буде гальмувати цей процес згідно з планами Мінських домовленостей», - заявив бойовик.