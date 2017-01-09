Що це, Плотницький починає боятися? Моторолі не допомогло

Ватажок терористичної організації «ЛНР» Ігор Плотницький пересувається по «молодій республіці» (окупованому Луганську) у супроводі озброєної охорони. Дане фото було оприлюднено одним із сепаратистських видань, передає replyua.net.
На опублікованому фото чітко видно, як проросійський глава бандформування прогулюється на людях, споглядаючи на сувеніри, а позаду нього стоїть його охоронник та тримає руку на пістолеті. «А ось ще декілька показових сценок з нашого повсякденного життя. Любов, приязнь та вдячність до нашого великого лідера у народу настільки велика, що довводиться від неї відстрілюватись. Ні, ворогів Ігор Плотницький не боїться, то все для того, щоб його не затиснули у вдячному натовпі. Любов – вона така… Може от так зненацька взяти і накинутись. Різдвяне богослужіння, церковний двір, і тут вони – озброєні сторожі порядку та захисники ватажка. Це добре, що п’ятидесятники. Там це гріхом не вважається. Проте наш лідер все таки накликає на себе гнів Божий. До речі, на скільки я знаю, то це не допомогло Павлову («Моторолі» - ред.), як і Льошкі з Пашкою», - розповів блогер під ніком Савелій Вассерман. Як повідомлялося раніше, у «ЛНР» почала різко збільшуватися неприязнь до Ігоря Плотницького.