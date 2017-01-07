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Плотницкий: в 2017-м война на Донбассе должна закончиться миром

Плотницкий: в 2017-м война на Донбассе должна закончиться миром
Главный террорист незаконного вооруженного формирвования «Луганская народная республика» Игорь Плотницкий в Луганске в ходе праздничных поздравлений с Рождеством Христовым выразил мнение, что в настоящий момент есть условия для того, чтобы на Донбассе окончить боевые действия со стороны террористов и бойцов АТО.

Как информирует replyua.net, главарь боевиков «ЛНР» подчеркнул: «Всякая война завершается мирно, следовательно, я полагаю, что текущий год все же будет завершающим в этих непониманиях. Думаю, что нам удастся найти то понимание, ту точку единства, которые дадут возможность нам разрешить все накопившиеся вопросы. Очень хотелось бы верить, что это будет сделано не проливая крови. Более того, все условия для этого существуют у обеих сторон».

В это же время луганский боевик выразил убеждение, что власть Украины, которая сейчас управляет страной, не простоит долго на своих позициях. Он резюмировал: «То украинское руководство, которое в настоящий момент усложняет обстоятельства, не думаю, что у власти оно сможет долго продержаться. Ведь постоянно обманывать народ не получится. Это возможно, но не долгое время, и на мой счет это время уже прошло».
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