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Адвокаты Ефремова тянут время

Адвокаты Ефремова тянут время
Судья Владимир Карабань, ведущий в Печерском суде дело Александра Ефремова, открыто заявляет о том, что адвокаты обвиняемого затягивают судебное заседание. После этого судья принял решение объявить перерыв.
Судья так же отметил, что адвокаты зачитывают те документы, с которыми уже давно ознакомлены все непосредственные участники судебного процесса. В частности, адвокат Сладко знакомился больше девяти часов только с одним единственным томом дела. При этом перерыв был объявлен до 14:00.

Следует отдельно отметить, что непосредственно в зале суда в данный момент появились мужчины, одетые в камуфляжную военную форму, на рукавах у которых висят шевроны батальоны «Донбасс». В их числе присутствующие узнали бывшего начальника штаба «Айдара» Валентина Лихолита, судебное дело которого получило широкий резонанс прошлым летом. Мужчины в камуфляже спокойно наблюдают за процессом против Ефремова.

Известно, что бывший «регионал» Ефремов сегодня подозревается в целом ряде тяжелых уголовных преступлений. В частности, его обвиняют в умышленных и конкретных действиях с целью изменить границы Украины, что в свою очередь привело к тяжким последствиям, а так же содействии сепаратистским террористическим организациям. При этом около десяти действующих народных депутатов Украины от фракции «Оппозиционный блок» просят отдать Ефремова им на поруки. Преимущественно речь идет о его бывших соратниках по «Партии регионов».
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