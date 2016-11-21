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Казанський розповів про символічний «зорепад» в окупованому Луганську

Казанський розповів про символічний «зорепад» в окупованому Луганську
Журналіст Денис Казанський, який ретельно слідкує за подіями на територіях, контрольованих терористичними угрупуваннями Л/ДНР, повідомив цікаву і доволі символічну новину, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, напередодні, вночі на двадцять перше листопада 2016 року, в окупованому Луганську сталась дивна подія – упав пам’ятний знак, встановлений російськими байкерами. Останні назвали його «Зіркою Перемоги», проте населення іменувало восьмиметровий монумент «Зіркою Плотницького». Радувала своїм виглядом окупаційну владу «Зірка» недовго – всього з травня поточного року. Наразі на місці, де раніше знаходився пам'ятний знак, порожньо – комунальники прибрали не лише конструкцію, а і демонтували її опори.

Причиною падіння монументу називають сильний вітер, який дивна споруда не витримала. Справа в тому, що кілька днів тому постамент зазнав ушкоджень – невідомі особи підклали під нього вибухівку. Чи будуть ремонтувати «Зірку» ватажки терористів наразі не повідомляється. Тим не менш, журналіст зауважує, що таке падіння не можна розцінювати інакше, ніж знак – адже символи терористів зникають напередодні річниці Революції Гідності.
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