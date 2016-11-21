Пострадавшие в ДТП в Ростове жители ЛНР!

В ночь с воскресенья на понедельник 21.11.16 в половину четвертого утра на 848 километре международной трассы М-4 произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с КамАЗом. В результате ДТП шесть пассажиров погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу. Все пострадавшие жители самопровозглашенной ЛНР – по материалам сайта 0642 сообщает replyua.net.
Первые сообщения об автокатастрофе появились в социальных сетях со ссылкой на пресс-службу российского МЧС. В сообщении говорилось о том, что в Миллеровском районе было зафиксировано ДТП, в результате которого произошло возгорание микроавтобуса. Министерство чрезвычайных ситуаций России заявило о шести погибших гражданах Украины. Впоследствии Генеральное консульство Украины заявило о трех травмированных, которых отвезли в центральную больницу Миллеровского района. Доставленные в медучреждение находятся в стабильном состоянии. Их здоровье медики оценивают, как средне-тяжелое.
Микроавтобус марки Mercedes врезался в грузовой груженый КамАЗ с прицепом, который ехал впереди, в том же направлении. Водитель грузовика сумел быстро сориентироваться и вытащил из микроавтобуса одного из пассажиров и водителя. Потом вместе с шофером загоревшегося транспортного средства, они помогли выбраться еще одному человеку. По предварительным данным, виновник ДТП, вероятно, уснул за рулем. Остальных пассажиров зажало в искореженном автобусе, который выгорел дотла практически за несколько минут. Прибывшие на место трагедии спасатели уже никому помочь не могли. Как стало известно, автобус из Луганска направлялся в пос. Меловое Луганской обл.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter