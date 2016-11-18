«Процвітання» ЛНР досягло апогею – з’явились продуктові талони - блогер

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Блогер Олександр Коваленко відверто шокований новими реаліями на території, підконтрольній терористичному угрупуванню «Луганська народна ркспубліка», - про це replyua.net інформує, посилаючись на допис експерта у Фейсбук.Блогер зауважує, що «світле майбутнє» для «русского мира» на Донбасі вже настало – точно так, як колись було у часи омріяного місцевим населенням Радянського Союзу. Відтепер у так званій ЛНР ввели продуктові талони. У мережі місцевих супермаркетів «Народний» (колишній «АТБ») за них можна отримати цукор, гречану або перлову крупу тощо. Чи варто нагадувати, що супермаркети належать місцевому «лідеру» Ігорю Плотницькому, який їх «чесно націоналізував» у колишніх законних власників?Блогера мучить одне нагальне питання – чи будуть за цими талонами дійсно щось видавати? Хоча, ініціатива цікава – навіщо вводити власну валюту, розробляти макети грошової одиниці і витрачати кошти на їх друк? Ось вони, нові гроші для ЛНР – продуктові картки. Залишилось лиш закріпити еквівалент – і готово. Шалена економія на папері та чорнилах дасть новий поштовх економіці гордого «луганського народу». Напевно, тепер в окупованому Луганську нарешті «заживуть», - іронізує блогер.