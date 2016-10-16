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Правозащитники нашли каторжные лагеря на Луганщине

Правозащитники нашли каторжные лагеря на Луганщине
С помощью различных источников информации, а также благодаря обращению людей правозащитники смогли найти на Луганщине несколько каторжных лагерей. Как передает replyua.net, такой информацией поделился Павел Лисянский, директор «Восточной правозащитной группы».

По его словам, родственники пленных рассказывали не о том, что людей заставляют работать, а только о пытках, однако оказалось, что многие люди уже два года остаются в этих лагерях и работают бесплатно. Лисянский отметил, что сначала вся важная информация была передана в МКК, ОБСЕ и ООН. Правозащитники подчеркивают, что на территории Луганщины сейчас насчитывается девять действующих колоний, и в них содержатся от 130 до 1400 заключенных (в каждой), однако многие колонии были разрушены в ходе военных действий.

Большинство заключенных оказались в жутких условиях – их практически не кормят, а также подвергают пыткам, и все колонии напоминают ГУЛАГ. В своем докладе правозащитники подчеркнули, что в каждой действующей колонии также есть промышленные зоны, где заключенные работают бесплатно, и, если кто-то решит отказаться выходить на работу, к нему могут применить три способа наказания – избить и подвергнуть пыткам, посадить на сутки в карцер, отменить все свидания и передачи от родственников.

Правозащитники нашли каторжные лагеря на Луганщине

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