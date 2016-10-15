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У Луганській області під артилерійським вогнем загинуло двоє наших захисників

У Луганській області під артилерійським вогнем загинуло двоє наших захисників
За минулу добу в результаті обстрілів проросійських терористів з артилерії по напрямку до Попаснянського району було вбито двох військовослужбовців Збройних сил України. Також постраждала одна цивільна людина: мешканця населеного пункту Золоте було поранено осколком, коли той знаходився у своїй оселі. Про це сьогодні, 15-го жовтня, розповідає прес-центр Луганської облдержадміністрації, інформує replyua.net.

«На даний момент потерпілому зробили операцію та дістали осколок. Його стан залишається нормальним та стабільним, а життю нічого не загрожує», - зазначається у повідомленні. «В результаті ворожого обстрілу в Попаснянському районі значних втрат зазнали Збройні сили України. Двоє військовослужбовців, захисників України загинули від артилерійських обстрілів», - додали у прес-центрі ОДА.

Водночас з цим голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Гарбуз Юрій повідомив, що терористи також порушували режим припинення вогню по населеному пункту Станиця Луганська. Тут терористи вели вогонь зі стрілецької зброї. на всій лінії розмежування противник продовжує застосовувати заборонену Мінськими домовленостями важку зброю.


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