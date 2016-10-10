На Луганщині поранено військового сил АТО

Під час збройного протистояння на сході України в районі населеного пункту Новоолександрівка, що на Луганщині, було поранено одного військового української армії. Про це сьогодні, 10-го жовтня, розповів замісник керівника обласної державної адміністрації Луганської області Клименко Юрій, повідомляє прес-центр ОДА Луганщини, передає replyua.net.
За минулі 24 години проросійські бойовики 5 разів порушували режим тиші в районі Новоолександрівки Попаснянського району. На даному напрямку терористи застосовували протитанкові установки з керованими ракетами, гранатомети та великокаліберні кулемети. «Під час обстрілів було поранено одного військового Збройних сил України», - зазначив Клименко.
Водночас з цим бойовики застосовували протитанкові гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району. «Терористи продовжують «неухильно дотримуватися» режиму припинення вогню. На цей раз було поранено нашого захисника. Сподіваюсь, що міжнародні організації відреагують на цей кричущий факт порушення Мінських домовленостей. Пораненому бажаю швидкого одужування», - розповів Клименко.
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