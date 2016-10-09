Плотницкий готовится к референдуму

Только после проведения референдума и смены центральной власти оккупированные территории Луганщины могут быть реинтегрированы в состав Украины. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от главаря боевиков Игоря Плотницкого в интервью Патрику Ланкастеру, известному американскому журналисту.
Глава террористической «ЛНР» заявил о том, что Луганщину можно интегрировать в состав Украины только при условии, если на территории страны не будет действующего правительства. Плотницкий отметил, что также реинтеграция будет возможна еще при одном условии – новое правительство Украины должно ориентироваться не только на украинцев, но и на «русский мир», и при таком раскладе «ЛНР» будет рассматривать возможность возвращения в состав Украины.
По мнению главаря боевиков, «власти ЛНР» все равно не смогут решить вопрос о реинтеграции самостоятельно, и им важно мнение жителей Донбасса, поэтому на оккупированных территориях придется провести референдум, однако Плотницкий заметил в интервью, что сегодня желания реинтегрироваться в состав Украины «ни у кого еще не возникало». Впрочем, Плотницкий не уточнил, у кого не возникало такого желания, - у «властей» или у жителей Луганщины.
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