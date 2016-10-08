В "ЛНР" прибрали ще одного ватажка - Казанський

Український кореспондент Казанський Денис повідомив, що на території так званої «Луганської народної республіки» невідомі з автоматів розстріляли автомобіль, у якому знаходилося декілька бойовиків. Як повідомляє replyua.net, серед потерпілих знаходився російський найманець Багірян Армен, більш відомий серед «своїх» як Баггі.
На своїй сторінці в соціальній мережі кореспондент зазначив, що за різними інформаційними джерелами під час розстрілу загинуло три чи чотири людини. Водночас він розповів, що Армен Багірян був достатньо поважною людиною в певних колах і причиною такого інциденту може бути що завгодно.
Казанський розповів, що «Баггі» був одним зі службовців батальйону «Єгор», який тримав переправу через Сіверський Донецьк неподалік населеного пункту Жовте. Місцеві мешканці самопроголошеної республіки кажуть, що Багіряна просто прибрали з дороги свої ж через боротьбу за потоки контрабанди. За неофіційними даними, Баггі будуть ховати у його рідному російському місті Красноярську. Наразі в тому місті проживає його дружина та двоє дітей. Також зазначається, що Армен Багірян приховував свою кримінальне життя від родини, не повідомляючи правди про своє місцезнаходження.
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