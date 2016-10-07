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В ЛНР начались контрабандные войны

В ЛНР начались контрабандные войны
2 октября на территории, подконтрольной ЛНР, расстреляли машину с несколькими боевиками. Погибло по разным данным трое или четверо человек, среди которых был гражданин России Армен Багирян, также известный как Багги. Достаточно авторитетный командир. Об этом на своей странице в facebook пишет украинский блогер Денис Казанский, передает replyua.net.

Багги служил в батальоне «Егор» и держал переправу через Северский Донец у села Желтое, вместе с остатками казачьей банды из Ровеньков. По свидетельству самих ЛНРовцев, расстреляли его свои же в борьбе за контрабандные потоки. Теперь везут Багги в цинковом гробу через Ростов в Красноярск. Там остались жена и двое детей. Печальный и бессмысленный конец. Работал бы человек на благо любимой России, кормил бы семью, наслаждался бы жизнью. Вместо этого поехал в Украину убивать украинцев, а погиб в итоге от рук таких же грабителей и убийц, как он сам, написал Денис Казанский.

«Особенно умиляет, как соратница Багги москвичка Созанчук просит в комментариях его сослуживцев не писать всей правды про его смерть, чтобы не навредить тем, кто еще жив. Это потрясающе. Люди создали в Донбассе какую-то территорию ужаса и беспредела, где носители «русского мира» перемалывают друг друга, понимают это, но продолжают воевать. Просто страна мечты получилась. Всю жизнь мечтал в такой Новороссии жить», – отметил блогер.

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