В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів голова ВО «Свобода» Тягнибок Олег, інформує replyua.net.
«Нещодавно ми отримали страшну звістку. Біля населеного пункту Кримське у Луганській області було вбито нашого побратима з «Легіону Свобода», представника «Свободи», учасника молодіжної організації «Сокіл», офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Мирослава Мисла», - заявив Тягнибок.
Раніше зазначалося, що за минулу добу в зоні проведення АТО серед військовослужбовців ЗСУ загиблих та поранених немає. В той самий час лідер «Свободи» не вказав джерело надходження цієї інформації. Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України дану інформацію поки не підтвердили. Нагадуємо, що за минулі 24 години проросійські бойовики 47 разі порушували режим припинення вогню, 10 з яких були на Луганському напрямку. Інформації щодо поточної доби у штабі АТО ще не вказали. Приносимо свої співчуття родичам та близьких загиблого героя. Сподіваємося, що ця втрата стане ще одним поштовхом для більш радикальних дій у переговорах тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
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