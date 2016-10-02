валюта
СпецтемаСаша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ
У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів голова ВО «Свобода» Тягнибок Олег, інформує replyua.net.

«Нещодавно ми отримали страшну звістку. Біля населеного пункту Кримське у Луганській області було вбито нашого побратима з «Легіону Свобода», представника «Свободи», учасника молодіжної організації «Сокіл», офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Мирослава Мисла», - заявив Тягнибок.

Раніше зазначалося, що за минулу добу в зоні проведення АТО серед військовослужбовців ЗСУ загиблих та поранених немає. В той самий час лідер «Свободи» не вказав джерело надходження цієї інформації. Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України дану інформацію поки не підтвердили. Нагадуємо, що за минулі 24 години проросійські бойовики 47 разі порушували режим припинення вогню, 10 з яких були на Луганському напрямку. Інформації щодо поточної доби у штабі АТО ще не вказали. Приносимо свої співчуття родичам та близьких загиблого героя. Сподіваємося, що ця втрата стане ще одним поштовхом для більш радикальних дій у переговорах тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
8041

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

01 окт 2016
6474

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Блогер сообщает, что положение крымских татар на полуострове становится хуже с каждым днем – репрессии проводятся с двойной силой, все больше людей пропадают без вести. Другие новости региона тоже не


Свежие новости

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Приріст економіки через нафту в РФ більше не діє

Гримчак розповів як його "оцінили" в "коаліції Януковича"

У Гранітному затримали контрабандистів. Серед правоохоронців втрати

Богдан Яременко: В России мир можно только отвоевать, а не выторговать

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

Минулої ночі в Києві через ДТП загинуло 4 людини

У Франції відбувся протест на підтримку мігрантів

Ердоган розповів, як ЄС ставиться до Туреччини

У судей, которых освободила ВР, шансы обжаловать это решение равны нулю, – эксперт РПР

Новини з зони АТО за минулу добу (1.10.16)

Педофіл з Алчевська відвіз з Ставрополя в «ЛНР» 14-річну дівчинку

Аргентина стала чемпіоном світу, «розбивши» росіян

Сепаратисти ДНР і ЛНР проводять американський «праймеріз», та ще й в кольорах політсили Президента

Російський найманець ДНР: В Донецьку добре, а Якутія – смітник

Ученые: богатство не влияет на моральные качества человека

Манн: США отримали дипломатичну поразку

Samsung: взрывающиеся телефоны не подорвали репутацию бренда

Хостинг сайта на серверах Европы

Кадыров построит в Крыму санаторий

 Новости за день