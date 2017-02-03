3 февраля 2017-го года не стало луцкого градоначальника — мэр Луцка Николай Романюк умер в реанимации. Как передаёт replyua.net со ссылкой на местные СМИ, причины смерти градоначальника в настоящее время не уточняются. Известно лишь, что Романюк накануне был доставлен в бессознательном состоянии в Луцкую городскую клиническую больницу, где за жизнь Романюка боролись врачи реанимации. Увы, чуда не произошло.
В настоящее время неизвестно, что стало причиной смерти Романюка. Ранее ходили слухи, что якобы Николай Романюк тяжело болен — некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Романюк якобы даже «делал какие-то пересадки органов в Чехии». Сам градоначальник эти сведения не подтверждал, заявляя недоброжелателям решительное «Не дождётесь!». Уточняется, что незадолго до смерти Романюк впал в кому, из которой, по всей видимости, чиновнику выбраться не удалось.
Напомним, мэр Луцка Николай Романюк впервые занял свой пост в 2010-м году. Известно, что на выборах главы города в 2015-м году он был переизбран. В минувшем году он баллотировался от Блока Петра Порошенко, в результате голосования получил 55,69% голосов избирателей. На момент смерти градоначальнику было 58 лет.