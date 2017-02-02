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Проект «Соціальний контейнер»

Проект «Соціальний контейнер»
У Луцьку запрацював проект «Соціальний контейнер». На центральних вулицях міста, де постійно багато людей, встановлені особливі контейнери, куди лучани мають можливість приносити одяг і взуття для малозабезпечених людей, інформує replyua.net.

Добровольці розкладають одяг, а потім роздають нужденним. Наразі в місті лише два таких контейнери. Протягом місяця мають намір встановити ще два. Проект збору одягу для нужденних розробила Олена Кравчук. Вона домоглася від чиновників його фінансування. Організація «Активні громадяни» активно підтримала такий задум і долучилася до його втілення. «За місяць ми допомогли близько тисячі людей. Такі проекти збору речей вже давно практикують у багатьох європейських містах», - сказала Олена. Активістка також закликала усіх небайдужих долучатися до акції, приходити сортувати та розвозити ці речі людям.

Волонтери розповідають, що фасують речі вже в сьоме. Люди приносять майже новий одяг і взуття, а також іграшки, книги. Зібране зберігають на складі міського центру соціального обслуговування. Частину речей відправлять до інтернатів та у зону бойових дій. Якщо й надалі містяни активно приноситимуть речі, то вже у лютому в Луцьку з’явиться ще два соціальні контейнери.
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