У Луцьку відбулася перестрілка з грабіжниками банку

У Луцьку під час спроби пограбування банку поліцейська охорона застосувала зброю з метою зупинити зловмисників. Про це у суботу, 28-го січня, повідомляє прес-центр Національної поліції, передає replyua.net.
«Близько 5-ї години ранку у суботу на пульт центру технічної охорони управління поліції Волині надійшов сигнал тривоги з одного із відділень банків в Луцьку по бульвару Дружба народів», - зазначається у повідомленні. Через лічені хвилини, як відзначається у повідомленні, до місця пригоди прибула група поліцейської охорони. Правоохоронці швидко встановили, що у тамбурі банку знаходиться двоє осіб в масках.
«Під час того, як поліцейські спробували затримати злочинців, один із них почав стрілянину та погрожував підірвати гранату. Пізніше було встановлено, що граната була не бойовою. Правоохоронці у відповідь також застосували свою табельну зброю, поранивши зловмисників у ноги. Під наглядом охорони чоловіків доставили до лікарні», - розповіли у повідомленні. Також наголошується, що жоден представник закону не постраждав. Затриманими виявилися 19-ти та 22-х річний мешканці Луцького району. Одного з них вже раніше притягували до відповідальності. Зазначається, що злочинці намагалися пограбувати банкомат.