В Украине запускают производство европейских автобусов

Предприятие «Богдан Моторс», расположенное в Луцке, освоило производство автобусов, имеющих двигатели класса «Евро-5». Как информирует replyua.net со ссылкой на «Слово и дело», на предприятии запущено производство «Богдан А14532», - современного пригородного автобуса длиной почти десять метров.
Это транспортное средство может вместить 70 пассажиров, кроме того, в салоне 43 места для сидения. На предприятии пояснили, что новое транспортное средство полностью соответствует нормам «Евро-5», также автобус будут выпускать на европейских агрегатах. Завод в Луцке использует передовые технологии, и ранее предприятие представляло еще несколько современных моделей общественного транспорта, в том числе школьный автобус и маршрутное такси. Помимо общественного транспорта, завод в Луцке также выпускает городскую технику, длина которой составляет около двенадцати метров. Напомним, что ранее в Харьковской области началась продажа бензина «Евро-5».
Производство топлива по европейским стандартам было запущено в середине сентября этого года. Бензин будет реализоваться через розничные сети «Укргаздобычей». Однако пока продажа осуществляется только в двух точках Харькова – на АЗС, расположенных на улицах Холодногорской и Клочковской.
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