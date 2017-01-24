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Кожзавод в Кременчуге продадут с молотка за долги

Кожзавод в Кременчуге продадут с молотка за долги
Фондом гарантирования вкладов физических лиц были выставлены на торги права требования юридического лица, которое находится на балансе Банка «Финансы и кредит», сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.

Как стало известно, оборудование и недвижимость кожзавода, расположенного в Кременчуге Полтавской области, были переданы в обеспечение по договорам. В Фонде гарантирования вкладов при этом отметили, что у предприятия несколько видов деятельности. Кожзавод в Кременчуге занимается дублением и отделкой кожи, крашением и выделкой меха, а также производит особый кожаный полуфабрикат. Ранее кожзавод в Кременчуге сотрудничал с Италией и поставлял в эту страну свою продукцию.

На аукцион выставлены права требования сразу по двум кредитным договорам. При этом сообщается, что общая стоимость задолженности по этим договорам превышает 72 миллиона гривен на сегодняшний день. Назначена и стартовая цена лота – всего лишь 38,9 миллионов гривен. Нужно отметить, что уже известна дата аукциона – он пройдет в системе «ПроЗорро. Продажи» 17 февраля этого года.
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