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Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті
Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився новиною зі сфери розвитку нафтогазового сектору в Україні, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер ділиться новиною – у цьому році на Кременчуцькому нафтопереробному заводі почали працювати з новим видом сировини. До переробки надійшла азербайджанська нафта сорту Azeri Light. Її поставили ще в кінці грудня минулого року. Обсяг першої поставки становив вісімдесят тисяч тонн. Відповідно до домовленості, всього на територію нашої дердави протягом поточного року потрапить один мільярд триста мільйонів тонн нафти цього сорту. Контрагентом українських нафтопереробників виступила азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR.

Блогер зауважує, що загалом, Баку планує за найближчі три роки надати Україні чотири мільйони тонн нафти на переробку. Це не єдина сфера співпраці Азербайджану й України. Наприклад, ще у жовтні минулого року SOCAR стала транзитером іранського газового конденсату, який використовує у виробництві АТ «Укртатнафта». Отже, вже на початок року бачимо доволі непоганий нафтогазовий плацдарм для повного лікування нафтогазової залежності від Російської Федерації, - наголошує блогер.
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